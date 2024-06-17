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10:20, 17 июня 2024Экономика

Хулиганы залили пеной фонтан в центре Петербурга

«78 канал»: неизвестные залили пеной фонтан на Манежной площади в Петербурге

Кадр: Фонтанка.ру

Фонтан в центре Санкт-Петербурга вспенился. Об этом сообщает «78 канал».

Инцидент произошел на Манежной площади Северной столицы. Вечером воскресенья, 16 июня, неизвестные вылили в фонтан моющее средство. Из-за бурления воды в сооружении мгновенно образовалась плотная пена, заполонившая всю чашу. К утру понедельника пена оставалась в фонтане.

Как рассказали изданию в «Водоканале», после пенной выходки коммунальщикам придется слить всю воду из фонтана и очистить механизм. Химикаты, содержащиеся в моющем средстве, способны вывести оборудование из строя. Восстановительные работы могут продлиться до трех дней. Подобные шалости караются крупным штрафом.

Петербургские фонтаны нередко становятся мишенью хулиганов. Так, к примеру, неоднократно пеной заливали фонтан у Казанского собора. Ранее «пенное шоу» устроили на площади Адлера — молодые люди насыпали в фонтан стиральный порошок.

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      Виктория Клабукова
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