Хулиганы залили пеной фонтан в центре Петербурга

«78 канал»: неизвестные залили пеной фонтан на Манежной площади в Петербурге

Фонтан в центре Санкт-Петербурга вспенился. Об этом сообщает «78 канал».

Инцидент произошел на Манежной площади Северной столицы. Вечером воскресенья, 16 июня, неизвестные вылили в фонтан моющее средство. Из-за бурления воды в сооружении мгновенно образовалась плотная пена, заполонившая всю чашу. К утру понедельника пена оставалась в фонтане.

Как рассказали изданию в «Водоканале», после пенной выходки коммунальщикам придется слить всю воду из фонтана и очистить механизм. Химикаты, содержащиеся в моющем средстве, способны вывести оборудование из строя. Восстановительные работы могут продлиться до трех дней. Подобные шалости караются крупным штрафом.

Петербургские фонтаны нередко становятся мишенью хулиганов. Так, к примеру, неоднократно пеной заливали фонтан у Казанского собора. Ранее «пенное шоу» устроили на площади Адлера — молодые люди насыпали в фонтан стиральный порошок.