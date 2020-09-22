«Пенное шоу» от прохожих на популярном российском курорте сняли на видео

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Двое прохожих устроили «пенное шоу» на площади Адлера, популярного российского курорта, насыпав в фонтан стиральный порошок. Произошедшее сняли на видео очевидцы, ролик публикует портал «Живая Кубань».

На кадрах видно фонтан, переполненный пеной, стекающей на землю. «Ребята пьяные или под чем-то, решили немного развлечься», — комментирует автор ролика.

В свою очередь представители городских коммунальных служб в беседе с журналистами заявили, что подобные «развлечения» можно назвать вандализмом, поскольку пена вредит оборудованию фонтана и приводит к его поломкам.

Ранее в сети появилось видео с конкурсом на одном из пляжей Адлера: участники получили задание закопать своих жен в гальку с головой. Кадры возмутили пользователей сети, посчитавших развлечение опасным для жизни и здоровья участников.