Полковник рассказал об изменении тактики российских сил

Полковник Матвийчук: тактика российских сил в создании превосходства в воздухе

Российские силы сменили тактику и усилили продвижение на всем восточном направлении фронта, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об обстановке на поле боя.

«Российские войска продвигаются на всем направлении фронта, наибольшее [продвижение] идет сегодня под Авдеевкой, в районе Часова Яра, на харьковском направлении. Мы немножко переменили тактику. Сейчас идет так: определение, целей, задач, создание абсолютного превосходства в воздухе и огневого превосходства, действие тактическими штурмовыми группами с выходом во фланг и тыл противника с последующим уничтожением и пленением», — объяснил он.

17 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что российские силы активно наступают восточном участке фронта. По его словам, особенно интенсивно военные действия идут на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

«Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорского», — сказал военачальник. Он отметил, что особенно острая ситуация складывается на покровском направлении.