Генерал армии предупредил об опасности затягивания боевых действий

Генерал Куликов предупредил об опасности затягивания боевых действий

Экс-глава МВД России, президент Клуба военачальников, генерал армии Анатолий Куликов рассказал о причинах, по которым опасно затягивать ход боевых действий. Его слова приводит «Царьград».

Куликов назвал сценарий военных действий на истощение опасным путем. «На чье истощение? А мы что, богатеем от этого? Мы что, от этого становимся более, так сказать, мускулистыми?» — задался вопросом генерал.

По его словам, благодаря распоряжениям руководства в короткие сроки удалось поставить российскую военную промышленность «по стойке смирно». Однако промедление в ведении боевых действий играет на руку противнику, предупредил генерал. Куликов подчеркнул, что нужна победа не по очкам, если пользоваться боксерской терминологией, а нокаутом.

«Победа нокаутом заставит врага капитулировать. Останется часть Украины, с которой нам потом легче будет справляться. А если мы будем стремиться выиграть по очкам, если будем забирать в день по чайной ложке, то это сыграет против нас», — заключил он.

Ранее Куликов обратился к российским властям, призвав их сказать жителям страны правду о целях специальной военной операции. Он задался вопросом, какой будет Россия по окончании боевых действий, предположив, что это будет уже совсем другая страна.