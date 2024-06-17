Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:56, 17 июня 2024Экономика

Глава МАГАТЭ прокомментировал запрет США на импорт российского урана

Глава МАГАТЭ назвал нереалистичным решение США о запрете на импорт урана из РФ
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с «Известиями» прокомментировал запрет США на импорт российского урана.

По его словам, решение Соединенных Штатов не сразу повлияет на мировой рынок урана. «Естественно, в ход идут санкции как инструмент давления. Но я не берусь судить, насколько они хороши или плохи», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что структура международной цепочки поставок в значительной степени включает Россию. Он уточнил, что речь идет не только о Соединенных Штатах. По его словам, в Европе много водо-водяных реакторов, которые зависят от российского топлива и услуг, которые необходимы для дальнейшего обслуживания.

Глава МАГАТЭ добавил, что в США пытаются укрепить и стимулировать местное производство. Он назвал это суверенным решением американской стороны. «Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают нереалистичность этих мер в нынешних условиях рынка», — сказал он.

В апреле сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария заявила о готовности провести второй саммит по Украине. Когда он может состояться и позовут ли туда Россию?

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      Глава МАГАТЭ прокомментировал запрет США на импорт российского урана

      Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности странами НАТО

      Украинский командир назвал превосходящее ВСУ умение российских бойцов

      Украинцы обвинили Ермака в провале саммита в Швейцарии

      Мужчины с необычным фетишем объяснили свои пристрастия

      Мужчина получил продольный перелом члена впервые в медицинской практике

      Стали известны страны с самой доступной электроэнергией в Европе

      В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше