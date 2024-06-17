Глава МАГАТЭ прокомментировал запрет США на импорт российского урана

Глава МАГАТЭ назвал нереалистичным решение США о запрете на импорт урана из РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с «Известиями» прокомментировал запрет США на импорт российского урана.

По его словам, решение Соединенных Штатов не сразу повлияет на мировой рынок урана. «Естественно, в ход идут санкции как инструмент давления. Но я не берусь судить, насколько они хороши или плохи», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что структура международной цепочки поставок в значительной степени включает Россию. Он уточнил, что речь идет не только о Соединенных Штатах. По его словам, в Европе много водо-водяных реакторов, которые зависят от российского топлива и услуг, которые необходимы для дальнейшего обслуживания.

Глава МАГАТЭ добавил, что в США пытаются укрепить и стимулировать местное производство. Он назвал это суверенным решением американской стороны. «Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают нереалистичность этих мер в нынешних условиях рынка», — сказал он.

В апреле сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США.