Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

В Москве суд отправил под домашний арест главного налогового инспектора

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному инспектору отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России №9 по столице Дарье Ситаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситаровой предъявлено обвинение по 24 эпизодам получения взяток. Она полностью признала свою вину. Другие подробности ее дела на разглашаются.

Ранее в Норильске следователи завели уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по городу и четырех уроженцев Азербайджана за коррупцию.