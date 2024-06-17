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13:52, 17 июня 2024Силовые структуры

Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

В Москве суд отправил под домашний арест главного налогового инспектора

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному инспектору отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России №9 по столице Дарье Ситаровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситаровой предъявлено обвинение по 24 эпизодам получения взяток. Она полностью признала свою вину. Другие подробности ее дела на разглашаются.

Ранее в Норильске следователи завели уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по городу и четырех уроженцев Азербайджана за коррупцию.

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