В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

Сенатор Карасин: на Западе поняли, что обсуждать конфликт без России нельзя

Главным итогом конференции по Украине в Швейцарии стало понимание того, что обсуждать комплекс вопросов по конфликту без России бессмысленно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Эта конференция носила искусственный, медийный характер. Но накануне выступил президент России Владимир Путин, он четко обозначил наши взгляды на евразийскую безопасность, на способы выхода из украинского кризиса. Мы хотим добиться, чтобы Украина стала нейтральной и безъядерной, добиться демилитаризации и денацификации», — напомнил политик.

Он также подчеркнул важность признания новых территориальных реалий. И, по словам Карасина, именно заявление Путина обсуждалось в кулуарах швейцарской конференции.

«Мы готовы к переговорам — это главное. А на Западе, в свою очередь, поняли, что обсуждать что либо без России, весь этот комплекс вопросов, — бессмысленная трата времени», — заключил Карасин.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию. Он считает, что следующее мероприятие должно привести к завершению конфликта.