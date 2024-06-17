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12:33, 17 июня 2024Экономика

Глобальные расходы на атомное оружие побили рекорд

Глобальные расходы на ядерное оружие превысили 91 миллиард долларов

Фото: Андрей Лузик / РИА Новости

В 2023 году девять стран, обладающих ядерным оружием, потратили 91,4 миллиарда долларов на поддержку и модернизацию своих арсеналов. Об этом сообщается в отчете Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Сильнее всего расходы выросли в США, где потратили на атомное оружие 51,5 миллиарда долларов. На них также пришлись 80 процентов роста общих расходов. Китай потратил 11,8 миллиарда долларов, а Россия — 8,3 миллиарда долларов. Расходы Великобритании растут второй год подряд и в 2023 году они увеличились на 17 процентов, дойдя до 8,1 миллиарда долларов.

Всего за последние пять лет на ядерное оружие израсходовали 387 миллиардов долларов. Ежегодные глобальные траты выросли на 34 процента. Рекорд 2022 года побит на 10,7 миллиарда долларов.

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В список стран, обладающих ядерным оружием, авторы отчета включили Китай, Францию, Индию, Израиль, Северную Корею, Пакистан, Россию, Великобританию и США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал. Предполагается, что к 2030 году КНР обзаведется тысячей ядерных боеголовок. В свою очередь США и их европейские союзники также модернизируют свои силы ядерного сдерживания. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), общемировой запас достиг 12 121 ядерной боеголовки. На Россию и США приходится около 90 процентов всего ядерного оружия в мире.

По словам координатора политики и исследований ICAN Алисии Сандерс-Закре, глобальные расходы на ядерное оружие неуклонно растут, а значит, оно не обеспечивает безопасность и международную стабильность.

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      Кирилл Луцюк
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