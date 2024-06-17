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17:49, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал об угрозах от зрителя

Ведущий «Би-би-си» Майри заявил, что его угрожали застрелить
Клайв Майри

Клайв Майри. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Ведущий «Би-би-си» Клайв Майри рассказал о неприятных последствиях известности. Об этом он высказался в подкасте Desert Island Discs на радио Radio 4.

Ведущий признался, что после того, как он начал работать на телевидении, столкнулся с проявлениями расизма от зрителей. В частности, рассказал Майри, ему присылали по почте фотографии горилл и экскрементов. Кроме того, он получал оскорбительные электронные послания. «Тебе не следует работать на нашем ТВ. Ты одеваешься как сутенер», — рассказал ведущий об одном из таких писем.

Также Майри вспомнил, что один из зрителей угрожал застрелить его. Сотрудник «Би-би-си» добавил, что адресанта угроз нашли и привлекли к ответственности. «Я думал, что он просто выпендривается. А потом его выследили, и оказалось, что ранее он был судим за преступления с огнестрельным оружием», — добавил ведущий.

В 2022 году Майри попал в аварию с бронетранспортером на Украине. Сообщалось, что машина, в которой находились ведущий и оператор «Би-би-си», перевернулась. В результате Майри получил травму головы.

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