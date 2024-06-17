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20:14, 17 июня 2024Ценности

Легинсы тренировавшейся девушки на видео развеселили пользователей сети

Фото: @sooo.sade

Фитнес-блогерша с никнеймом @sooo.sade пришла в спортзал в необычном костюме и развеселила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка записала видео, где показала кардиотренировку на беговой дорожке. На размещенных кадрах она предстала в сером кроп-топе, белых носках, кроссовках и легинсах. При этом видно, что одна штанина облегающих спортивных брюк очень короткая в отличие от другой и напоминает шорты.

Зрители оказались удивлены дизайном изделия. «В три часа ночи слишком жарко, поэтому я высуну одну ногу из-под одеяла», «Серьезный вопрос — в чем смысл этих легинсов? Я немного растерялся», «Когда успеваешь побрить только одну ногу», «Эти легинсы сведут меня с ума», «Кто-то украл половину ваших штанов», — писали они в комментариях под роликом.

В ноябре прошлого года блогерша с никнеймом @davisray показала свой внешний вид в спортзале и смутила зрителей. Тога девушка предстала перед камерой в черной футболке с белой надписью и легинсах, оттенок которых был схож с цветом загорелой кожи.

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      Мария Винар
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