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10:04, 17 июня 2024Мир

Медведев заявил о десятках стремящихся в БРИКС стран

Медведев: в БРИКС стремятся вступить несколько десятков стран

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В БРИКС желают вступить несколько десятков стран. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — заявил Медведев.

Политик отметил, что за 15 лет своего существования объединение показало себя как эффективный механизм межгосударственного сотрудничества. Медведев также призвал укреплять многосторонний диалог «в целях глобального, справедливого развития и обеспечения безопасности».

12 июня министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг заявил, что его страна искренне желает вступить в БРИКС.

Ранее о таком же намерении Анкары сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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      Елизавета Мытарева
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