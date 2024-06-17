Медведев заявил о десятках стремящихся в БРИКС стран

Медведев: в БРИКС стремятся вступить несколько десятков стран

В БРИКС желают вступить несколько десятков стран. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — заявил Медведев.

Политик отметил, что за 15 лет своего существования объединение показало себя как эффективный механизм межгосударственного сотрудничества. Медведев также призвал укреплять многосторонний диалог «в целях глобального, справедливого развития и обеспечения безопасности».

12 июня министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг заявил, что его страна искренне желает вступить в БРИКС.

Ранее о таком же намерении Анкары сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.