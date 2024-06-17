Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

Microsoft закупила миллион тонн экологических кредитов на удаление CO2

Корпорация Microsoft и поставщик продуктов для сокращения выбросов углекислого газа (CO2) Anew Climate заключили новое соглашение об удалении углекислого газа из атмосферы, сообщает ESGtoday.

В рамках соглашения Microsoft выкупит экологические кредиты на эквивалент более 970 тысяч тонн углекислого газа. Этот газ, согласно договору, должен быть захвачен на лесных участках, принадлежащих Aurora Sustainable Lands, Acadian Timber Corp. и Baskahegan Company. Такой шаг поможет Microsoft достичь своей цели стать углеродно-отрицательной к 2030 году. Предполагается, что к этому времени компания будет удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем генерирует в процессе работы.

Ранее создатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что у мира пока нет возможности остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение.