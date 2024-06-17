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12:27, 17 июня 2024Мир

МИД Китая осудил США за распространение дезинформации

МИД Китая: США распространяют дезинформацию о других странах
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Пекин осуждает кампанию США по публикации дезинформации в социальных сетях о других странах. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, сообщает телеканал CCTV.

«США распространяют ложную информацию, отравляют среду общественного мнения и портят имидж других стран, манипулируя социальными сетями. Это их последовательная практика. Китай решительно выступает против этого», — сообщил представитель дипломатического ведомства.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно «держать глаза открытыми» и знать о такого рода действиях Вашингтона.

Линь Цзянь выразил надежду, что США смогут «исправить свой менталитет» и прекратят «выдумывать и распространять» дезинформацию против других стран.

15 июня агентство Reuters раскрыло кампанию Пентагона по дискредитации китайских вакцин от коронавируса Sinovac в 2020-2021 годах. По данным агентства, кампания велась в соцсетях и была направлена на уменьшение влияния Китая в Юго-Восточной Азии. В ее рамках создавались фальшивые аккаунты, распространявшие информацию о неэффективности и опасности китайской вакцины. В частности, публикации призывали отказаться от вакцины Sinovac, так как COVID-19 был обнаружен именно в стране ее происхождения.

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      Дарья Устьянцева
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