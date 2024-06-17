Москвич не оценил новый цвет стен в подъезде и исписал их краской

Житель дома на севере Москвы не оценил новый цвет стен в подъезде и исписал их

На севере Москвы один из жильцов дома не оценил новый цвет стен в подъезде и исписал их краской. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Савеловский М125».

Инцидент произошел в пятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Юннатов, 15, корпус 2. Недавно коммунальщики покрасили в подъездах стены в оранжевый цвет. Однако он пришелся по вкусу не всем, и вскоре поверх свежей краски появилась черная надпись «цвет плохой перекрасить», подчеркнутая волнистой линией. Москвич, приславший фото в паблик, отметил, что считает соседа, исписавшего стены, неадекватным.

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