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14:15, 17 июня 2024Силовые структуры

Москвич потерял 1,7 миллиона рублей после знакомства с девушкой в интернете

В Москве мужчина познакомился в интернете с девушкой и лишился 1,7 млн рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 32-летний мужчина познакомился в интернете с девушкой и потерял 1,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, потерпевший нашел подругу в канале для знакомств. Они переписывались, и однажды девушка предложила ему пообщаться с надежным финансовым аналитиком для дополнительного заработка через инвестиции. Мужчина согласился, и вскоре ему написал аналитик, пообещав доход на бирже. Пострадавший создал аккаунт и совершил несколько сделок, тогда новый знакомый предложил увеличить депозит для увеличения объемов торгов, посоветовав в качестве «финансового наставника» своего руководителя. Москвич увеличил депозит кошелька, и аферисты уговорили его перевести 300 тысяч рублей на подконтрольный им счет физического лица. Затем они списали все средства. Суммарный ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

Отмечается, что с девушкой пострадавший так и не встретился.

Ранее стало известно, что пожилая жительница Пскова лишилась квартиры и сбережений после того, как поговорила с мошенниками.

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      Екатерина Кашурникова
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