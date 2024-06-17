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17:43, 17 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

Москвичей попросили быть предельно внимательными из-за ожидающейся непогоды

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жителей столицы предупредили о грозе и граде вечером 17 июня. По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе сохранятся неблагоприятные погодные условия, пишет Городское хозяйство Москвы в Telegram.

Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, в отдельных районах города — гроза и град. «Будьте предельно внимательными на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — призвали москвичей.

В Telegram-канале «Город Москва» пешеходам порекомендовали не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, а также автобусных остановок и навесов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на неделе с 17 июня в Москву придут похолодание и аномальные дожди.

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      Варвара Кошечкина
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