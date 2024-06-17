Москвичи пожаловались на затопление

Жители московского района Котельники пожаловались на затопление у домов

Жители московского района Котельники пожаловались на затопление придомовой территории, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Они заявили, что жители микрорайона Новые Котельники, дом 8, обращаются в администрацию города с требованием починить единственную доступную дорогу, которой они пользуются для парковки, проходу к гаражам и территории отдыха на карьере. Отказы поступают на протяжении четырех лет. «Дорогу размыло, она находится в аварийном состоянии и представляет угрозы дли жизни и здоровью граждан и их имуществу», — говорится в сообщении горожан.

Ранее в Копейске Челябинской области под воду ушел жилой дом на улице Менжинского. Из-за отсутствия ливневок во время таяния снега уровень воды в расположенном неподалеку пруду повысился так, что тот переполнился и вода начала заливать дома. Всего в зоне подтопления оказались 15 построек.