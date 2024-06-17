Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 17 июня 2024Экономика

Москвичи пожаловались на затопление

Жители московского района Котельники пожаловались на затопление у домов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Жители московского района Котельники пожаловались на затопление придомовой территории, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Они заявили, что жители микрорайона Новые Котельники, дом 8, обращаются в администрацию города с требованием починить единственную доступную дорогу, которой они пользуются для парковки, проходу к гаражам и территории отдыха на карьере. Отказы поступают на протяжении четырех лет. «Дорогу размыло, она находится в аварийном состоянии и представляет угрозы дли жизни и здоровью граждан и их имуществу», — говорится в сообщении горожан.

Ранее в Копейске Челябинской области под воду ушел жилой дом на улице Менжинского. Из-за отсутствия ливневок во время таяния снега уровень воды в расположенном неподалеку пруду повысился так, что тот переполнился и вода начала заливать дома. Всего в зоне подтопления оказались 15 построек.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      Названа самая высокая собака в мире

      Россиянина осудили за совершенную на рыбалке в 2010 году расправу

      Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР на матче с Украиной

      Глава Минобороны России войдет в состав делегации Путина в КНДР

      Эндокринолог посоветовала россиянам простой способ продлить жизнь

      Восьмилетний ребенок упал в обморок на борту самолета и не выжил

      Раскрыты детали тайного выступления Меладзе в России

      Знатоки из «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос из интернета

      «Алмаз-Антей» покажет «Калибры» на МВМС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше