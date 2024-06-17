Муж помог арестовать жену за роман со школьником

В Уганде муж невольно помог арестовать жену. Об этом сообщает Monitor.

28-летний Эгесе Куламбано из округа Бусия заподозрил свою 34-летнюю жену Кэролайн Музаки в неверности. По его словам, с августа 2023 года Музаки встречалась с 17-летним школьником. «Я предположил, что у моей жены роман с этим мальчиком, и даже когда я предупредил ее, она не смогла его прекратить», — сказал Куламбано в суде.

По словам Куламбано, он предполагал, что жена назначит встречу с любовником в его отсутствие. «Я притворился, что меня нет дома, и дождался ночи, только чтобы вернуться домой и найти мальчика в спальне», — объяснил Куламбано. После этого мужчина привел школьника в полицейский участок и обвинил его в незаконном проникновении на частную территорию.

Однако обнаружив, что нарушителю нет 18 лет, правоохранители решили возбудить дело в отношении Музаки, а не в отношении школьника. Ей были предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетнего.

Женщину было решено поместить под стражу до конца июня. После оглашения решения она заявила, что не признает вину.

Ранее в США арестовали бывшего тренера школьной баскетбольной команды, которая полгода занималась сексом с 15-летним игроком. Бывший спортсмен-юниор рассказал, что женщина совратила его и неоднократно вовлекала в сексуальные отношения в период с марта по август 2018 года.