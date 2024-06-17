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12:07, 17 июня 2024Из жизни

Мужчина решил изгнать демонов с помощью CD-диска и вломился в дом коллеги

В США мужчина решил провести обряд экзорцизма и вломился в дом коллеги

Фото: Thomas Mueller / Globallookpress.com

В штате Индиана, США, мужчина вломился в дом бывшего коллеги через окно, чтобы провести обряд экзорцизма над якобы находящейся в доме женщиной с помощью CD-диска. Об этом сообщает Fox 59.

Около часа ночи в полицию поступил звонок о возможной краже со взломом. Сотрудники отправились на вызов и нашли на месте происшествия мужчину. Незнакомец был весь в крови. «Я потерял солнцезащитные очки», — сказал он и лишь потом объяснил, что поранился, разбивая окно.

Свое проникновение в дом человека, вызвавшего полицию, мужчина объяснил тем, что решил изгнать демонов из женщины, якобы находящейся на верхнем этаже, поскольку «она одержима». Он просил полицейских найти в доме CD-диск и включить трек под номером три, чтобы «спасти ее».

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Владелец дома рассказал, что знаком с мужчиной. Им оказался 38-летний Роберт Налкер. Когда-то они работали в одной компании, и он присылал ему странные сообщения, что не слушает музыку в приложении Spotify.

Полицейские обнаружили, что вся стереосистема в доме была сломана. На экране для проектора мужчина пытался написать кровью какое-то слово, но успел вывести только одну букву — R. Кроме того, в доме сотрудники полиции нашли CD-диск, бокс от него и солнцезащитные очки. Налкера задержали и отправили в больницу на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в США женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника. Мужчина путал полицейских странными показаниями и заявил, что оказался в чужой машине, потому что произошло «кое-что».

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      Юлия Юткина
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