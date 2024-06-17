На Кавказе женщины набросились на «иностранку» в шортах и попали на видео

В Северной Осетии девушку в шортах выгнали из магазина

В Северной Осетии местные жительницы набросились на девушку в коротких шортах и выгнали ее из магазина. Конфликт попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «Новости Осетии».

На кадрах видно, как девушку не пускают в магазин в торговом центре во Владикавказе. Местные женщины обругали ее, заявив, что такой внешний вид в их культуре не положен и является постыдным. В ответ на заявление «иностранки», что она «гость», девушку попросили уйти «туда, откуда пришла», а кто-то даже тыкал в нее палкой, напоминающей кусок плинтуса, прогоняя. В итоге посетительнице пришлось покинуть торговый центр.

В 2022 году на горнолыжном курорте Домбая туристка совершила спуск на лыжах в одном купальнике и папахе. Появившееся в сети видео возмутило пользователей проявлением неуважения к кавказской культуре.