На месте падения метеорита обнаружили редкие минералы

На месте падения метеорита в Канаде обнаружили редкие минералы

Ученые Университета Западного Онтарио (Канада) обнаружили новые доказательства экстремальных температур на месте падения метеорита в северном Квебеке. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Хотя предыдущие исследования показали, что земной материал, расплавленный в результате падений метеоритов, может достигать экстремальных температур, прямых доказательств на Земле было недостаточно.

В ходе исследования, проводимого на ударной структуре озера Вест-Клируотер, был проанализирован образец стекла, собранный в 2014 году. Анализ с использованием электронного микрозонда и сканирующего электронного микроскопа выявил наличие природного кубического циркония — редкого минерала, формирующегося при температурах свыше 2370 градусов Цельсия. Для сравнения: температура потоков лавы из вулканов на Земле варьируется от примерно 800 до максимума в 1200 градусов Цельсия.

Дополнительный анализ образцов горных пород озера Вест-Клируотер выявил наличие рейдита, минерала, образующегося при давлении свыше 20 гигапаскалей, что свидетельствует о физической силе, действующей на земные породы. Ранее рейдит был обнаружен только в 10 метеоритных структурах на Земле.

Это открытие подчеркивает переменные и динамические условия, возникающие при образовании расплава, вызванного ударами метеоритов.

