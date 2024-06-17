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16:36, 17 июня 2024Мир

На Шри-Ланке заявили об отсутствии ответа от Украины по наемникам

Daily Mirror: Шри-Ланка не получала ответа от Украины по наемникам

Фото: Lahiru Harshana / Globallookpress.com

Шри-Ланка не получала ответа от Украины по числу своих граждан, которые служат наемниками в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Daily Mirror со ссылкой на источники.

«Министерство иностранных дел и посольство Шри-Ланки в Турции (...) официально обратились к украинским властям с просьбой предоставить подробную информацию о жителях Шри-Ланки, которые в данный момент находятся на фронте. (...) Ответа пока нет», — приводит издание слова одного чиновника.

Власти острова также направили запрос в представительство Украины в Индии для уточнения деталей.

11 июня представитель Минобороны Шри-Ланки Налин Херат заявил, что не менее 22 участвовавших в конфликте на Украине граждан страны дезертировали и вернулись на родину.

Также 16 мая стало известно, что Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины

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      Максим Габриелян
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