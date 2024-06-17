На Тайване заявили о нежелании воевать с Китаем

Глава Минобороны Гу Лисюн: Тайвань не желает войны с Китаем

Тайвань не желает войны с Китаем и вся его стратегия направлена на укрепление обороноспособности острова. Об этом заявил глава Минобороны Гу Лисюн в ходе своего выступления в Законодательном юане (законодательном органе Тайваня — прим. «Ленты.ру»), передает Центральное информационное агентство.

«Тайвань никогда не стремился к войне», — рассказал глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что несмотря на тот факт, что Тайбэй формально считает материковый Китай частью своей юрисдикции, политика острова не нацелена на «контратаку», а лишь на сохранение под своим контролем имеющихся территорий.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США толкают Пекин нападению на Тайвань. В частности, он об этом сказал в апреле 2023 года в ходе встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Китайский лидер также выразил опасения, что конфликт с США разрушит достижения страны и помешает добиться «великого возрождения» к 2049 году.