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13:36, 17 июня 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на троих человек в Москве мужчину задержали

В Москве задержали мужчину, зарезавшего 2 человек и пытавшегося убить еще одного
Начало событий в новости В Москве мужчина напал с ножом на троих человек

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на троих человек в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Злоумышленником оказался уроженец Ростовской области 1961 года рождения. В ближайшее время его доставят в столичное подразделение СК.

Мужчина напал с ножом на троих человек в Москве ранее 17 июня. Сначала он поссорился с четырьмя местными жителями в квартире на улице Бутлерова и ударил нескольких из них ножом, а затем уже напал с холодным оружием на знакомого в другой квартире. Двое потерпевших не выжили. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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