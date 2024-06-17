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11:43, 17 июня 2024Силовые структуры

В Москве мужчина напал с ножом на троих человек

В Москве мужчина зарезал двоих человек и попытался убить еще одного

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве мужчина напал с ножом на троих человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 июня подозреваемый забежал в квартиру дома на улице Бутлерова к четверым мужчинам. Он поссорился с ними и ранил ножом. Потерпевших доставили в больницу, однако одного из них спасти не удалось. Затем фигурант напал на своего знакомого уже в другой квартире и изрезал его ножом. Тот не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Сейчас силовики разыскивают подозреваемого.

Ранее стало известно, что в Московской области 36-летний местный житель зарубил топором 86-летнего пенсионера.

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      Екатерина Кашурникова
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