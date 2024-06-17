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05:00, 17 июня 2024Забота о себе

Названо идеальное время для занятий сексом

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Лучшее время для занятий сексом — вечер пятницы и утро субботы, заверила секс-терапевт Шарлин Дуглас. Идеальные условия для интимной близости она назвала изданию The Sun.

По словам Дуглас, конец рабочей недели и утро выходных — отличное время для интимной близости, так как в это время люди особенно расслаблены. Причем некоторые люди предпочитают секс утром, другие — вечером. Однако, заверила она, утренняя близость для многих неприемлема из-за гигиены.

Секс-терапевт отметила, что каждая пара индивидуально обговаривает такие моменты, обсуждает предпочтения друг друга в интимном плане. «Общение — ключ к здоровой сексуальной жизни и укреплению связи», — сказала Дуглас.

Также специалистка назвала оптимальную периодичность занятий сексом. По ее заверениям, раза в неделю вполне достаточно, главное, чтобы секс был качественным. «Важно найти идеальные для себя критерии, а не следовать стереотипам», — заключила она.

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