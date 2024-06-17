Названы задачи Цивилевой на посту замминистра обороны

Минобороны: Цивилева на посту замглавы МО будет ведать соцобеспечением военных

На посту заместителя министра обороны России Анна Цивилева будет ведать социальным и жилищным обеспечением военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве, заявлением приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что Цивилева будет ответственна за вывод перечисленных направлений на новый уровень, ставя во главу угла человека.

«Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда "Защитники Отечества", взаимодействие Министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности», — объявили в МО.

О назначении Цивилевой на пост замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева, ранее занимавшего пост главы Кемеровской области.