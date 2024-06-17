Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 17 июня 2024Россия

Назвавшегося бойцом СВО мужчину нашли в каморке в российском городе

В Ростове-на-Дону мужчина поселился в каморке, он назвался участником СВО

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина поселился в каморке. Местный жителям он назвался участником специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

На опубликованном снимке запечатлен мужчина в камуфляже и ботинках с высоким берцем, сидящий в грязном помещении.

В разговоре с ростовчанами россиянин сообщил, что он родом из Ульяновской области. Как он оказался на Дону и почему поселился в непригодном для жизни помещении, не уточняется. Приезжавшая по вызову горожан полиция не нашла в действиях мужчины ничего, нарушающего общественный порядок. По словам подписчика канала, представившийся бойцом СВО неизвестный живет в подсобке более двух недель.

Ранее в Москве потерялся другой участник спецоперации, у которого частично пропала память. После этого военнослужащий три дня бродил по городу, пока не зашел в один из военкоматов. Там установили личность военнослужащего и помогли ему вылететь в Омск, где его ждали родственники.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили значение Крымского моста

      В России выявили два медицинских картеля на более чем миллиард рублей

      В Госдуме одним словом описали итоги «саммита мира» в Швейцарии

      В США предупредили об опасности заблуждений о России

      Москвичей предупредили о граде

      Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

      «Знак — рано умирать». Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки украинского дрона

      Звезда «Золушки» прогулялась по улице в мини-шортах

      Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

      У Анастасии Заворотнюк обнаружился долг перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше