Назвавшегося бойцом СВО мужчину нашли в каморке в российском городе

В Ростове-на-Дону мужчина поселился в каморке, он назвался участником СВО

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина поселился в каморке. Местный жителям он назвался участником специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

На опубликованном снимке запечатлен мужчина в камуфляже и ботинках с высоким берцем, сидящий в грязном помещении.

В разговоре с ростовчанами россиянин сообщил, что он родом из Ульяновской области. Как он оказался на Дону и почему поселился в непригодном для жизни помещении, не уточняется. Приезжавшая по вызову горожан полиция не нашла в действиях мужчины ничего, нарушающего общественный порядок. По словам подписчика канала, представившийся бойцом СВО неизвестный живет в подсобке более двух недель.

Ранее в Москве потерялся другой участник спецоперации, у которого частично пропала память. После этого военнослужащий три дня бродил по городу, пока не зашел в один из военкоматов. Там установили личность военнослужащего и помогли ему вылететь в Омск, где его ждали родственники.