Опубликован снимок роскошного платья княгини Юсуповой из золотисто-синего атласа

Опубликован снимок роскошного платья супруги одного из богатейших людей Российской империи Николая Юсупова княгини Юсуповой. Соответствующее фото появилось на сайте издания «Родина».

Представленная модель с панье (пышной отделкой на боках юбки — прим. «Ленты.ру») выполнена из золотисто-синего атласа, на котором выткан узор. При этом полы изделия декорированы плиссированным рюшем синего и желтого атласа. В то же время в наряде присутствует двухцветный шнур.

Известно, что данный наряд являлся визитным у княгини. Отмечается, что изделие также имело короткий пышный кринолин позади юбки с отделкой в виде раковин из белого плетеного кружева.

В апреле российский бренд платьев заинтересовал принцессу из Ливии. Создательница и дизайнер пермского бренда свадебных и вечерних платьев Neva Cors Елена Носик рассказала, что наряды заинтересовали принцессу Онур Татанаки, которая и отметила их специальной наградой.