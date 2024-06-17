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21:03, 17 июня 2024Забота о себе

Парни и девушки рассказали об отвратительных конфузах на первых свиданиях

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Парни и девушки рассказали об ужасающих и шокирующих их конфузах на первых свиданиях. Их истории приводит издание Cosmopolitan.

30-летняя Келли рассказала, что в конце свидания с парнем наступила на крошечного пластикового динозавра и упала. При этом она вывихнула лодыжку и не могла встать самостоятельно. «Парню, который был ниже меня, пришлось поднимать мою задницу с тротуара и везти меня домой, пока я рыдала от боли. А по пути он признался, что все еще любит свою бывшую», — сказала она.

24-летняя Элла разочаровалась в решении пойти на свидание еще до того, как оно случилось. Парень признался, что забыл забронировать места в выбранном ресторане, и вместо этого буквально потащил ее на модное мероприятие своего приятеля. Это оказался показ нижнего белья. Во время шоу парень все время молчал, и Элла даже заметила, что он отправил кому-то СМС, что свидание скучное. Девушка сразу же отказала ему в продолжении отношений, однако кавалер еще в течение нескольких недель писал ей сообщения с просьбой дать ему шанс.

31-летняя Ким рассказала, что партнер пришел на первое свидание пьяным, и заказал для нее множество разных алкогольных напитков. После они отправились домой к мужчине, где в его комнату вдруг вошел его голый друг, как оказалось, живущий там же.

Мой спутник признался, что у него в жизни есть только одно желание — быть богатым. Я предупредила, что больше мы не увидимся. Но каждый четверг он присылал мне сообщения с просьбой пойти на очередное свидание. Это было кошмарно!

Кимразочаровавшаяся на первом свидании

29-летний Алекс на первом же свидании понял, что девушка не привлекает его, и после окончания ужина в ресторане дал понять спутнице, что не планирует больше с ней встречаться. Но со следующего утра она начала атаковать его сообщениями с разных номеров. «Она умоляла ответить ей. Даже дошла до того, что рассказала, насколько хороша она в оральном сексе. В конце концов мне пришлось заблокировать ее номера и социальные сети», — сказал он.

25-летня Эрин вспомнила историю из студенческого прошлого. Однажды она отправилась на свидание с однокурсником, а затем пригласила его к себе. В комнате девушка поняла, что парень слишком пьян для продолжения вечера, и сказала ему об этом. Тогда он помочился на ее постель. «Но хуже всего было сообщение на следующий день. Он написал: "Жаль, что ты не оправдала потраченных на тебя денег"», — рассказала девушка.

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