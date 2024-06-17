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15:25, 17 июня 2024Бывший СССР

Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства на заседании
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» отказалась рассматривать отставку правительства. Об этом заявил секретарь фракции Артур Ованнисян в интервью «Арменпресс».

Ованнисян ответил на вопрос о возможном участии в инициированном оппозицией внеочередном заседании парламента 17 июня. Он подчеркнул, что рассмотрение вопроса не состоится без участия правящей партии.

«Заседание будет созвано в силу закона, но не состоится из-за отсутствия кворума», — подчеркнул политик. Он также обвинил оппозицию в продвижении «ложной» повестки дня.

11 июня парламент Армении опубликовал решение о заседании по обсуждению проекта об отставке правительства. По инициативе депутатов Национального собрания было решено созвать внеочередную сессию 17 июня.

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      Юрий Леонов
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