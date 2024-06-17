Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

Песков заявил, что Путин встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент России Владимир Путин 17 июня встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что понедельник у Путина будет днем рабочих встреч в Кремле.

«У него будет и важный региональный аспект — сегодня у него на докладе будет Андрей Воробьев, губернатор Московской области», — пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Подмосковье является крупным и важным регионом, за которым президент следит очень внимательно.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин заявил, что Владимир Путин 18 июня посетит Якутию. Он напомнил, что президент обещал приехать в этот российский регион. Свои слова он подкрепил фрагментом ранее сделанной записи общения Путина с неустановленным собеседником.