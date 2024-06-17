Артемий Лебедев назвал поразившее его место в России

Блогер Артемий Лебедев заявил, что его поразило плато Путорана

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал плато Путорана местом, которое его поразило. Об этом он заявил в беседе с проектом One Moscow, видео вышло на YouTube.

Лебедев высказался о плато Путорана словами «там офигеваешь» и отметил, что в этой местности волшебная атмосфера. «Там очень классно. Многие люди почему-то едут куда-нибудь в Большой каньон в Америке, он тоже красивый, но просто далековато. А есть у нас своя потрясающая красота с природой, с реками, с водопадами», — добавил блогер.

Ранее Лебедев назвал Сомали худшей в мире страной. Он заявил, что в этом государстве очень небезопасно. Кроме того, по словам дизайнера, там невозможно строить долгосрочные планы.

Перед этим блогер рассказал, что считает Швейцарию скучнейшей в мире страной. Лебедев добавил, что не завидует ее жителям.