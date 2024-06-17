Почетный адвокат России оценил законопроект о превышении самообороны в своем доме

Адвокат Ольшанский призвал доработать проект о превышении самообороны

Законопроект о превышении самообороны в своем доме нуждается в доработке. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

«Это очень важный законопроект. Правило "Мой дом — моя крепость" действует в большинстве стран мира. У нас Верховный суд неоднократно становился на точку зрения граждан, которые стреляют из охотничьих винтовок в бандитов, которые лезут к ним. К сожалению, практика такова, что людей обвиняют по более тяжкой статье», — прокомментировал юрист данный проект.

Он призвал руководство страны на законодательном уровне закрепить случаи превышения самообороны, в которых люди защищаются всеми доступными средствами у себя дома от тех, кто хочет ограбить их или нанести физический вред здоровью.

Ранее российское правительство отправило на доработку законопроект, касающийся случаев превышения самообороны в своем доме. Предложенный в 2022 году проект не получил одобрения властей страны, так что в 2024 году, 17 июня, его повторно вынесли на рассмотрение в Госдуме.