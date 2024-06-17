Правительство отправило на доработку законопроект о превышении самообороны в своем доме

Законопроект о превышении самообороны в своем доме отправили на доработку

Правительство России отправило на доработку законопроект о превышении самообороны в своем доме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект не получил поддержку правительства в 2022 году. При этом документ не претерпел с тех пор никаких концептуальных изменений.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в отзыве кабмина.

17 июня законопроект был внесен в Госдуму. Отмечается, что норма будет действовать исключительно в пределах своего дома. Соответствующие поправки предлагают внести в Уголовный кодекс. В пояснительной записке говорится, что под жилищем подразумевается как постоянное, так и временное место проживания гражданина.