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12:56, 17 июня 2024Россия

Правительство отправило на доработку законопроект о превышении самообороны в своем доме

Законопроект о превышении самообороны в своем доме отправили на доработку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Правительство России отправило на доработку законопроект о превышении самообороны в своем доме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект не получил поддержку правительства в 2022 году. При этом документ не претерпел с тех пор никаких концептуальных изменений.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в отзыве кабмина.

17 июня законопроект был внесен в Госдуму. Отмечается, что норма будет действовать исключительно в пределах своего дома. Соответствующие поправки предлагают внести в Уголовный кодекс. В пояснительной записке говорится, что под жилищем подразумевается как постоянное, так и временное место проживания гражданина.

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      Никита Абрамов
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