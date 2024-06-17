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11:35, 17 июня 2024Бывший СССР

Появились кадры уничтожения боеприпасом «Палыч» десанта ВСУ на Днепре

Канал «Повернутые на войне» опубликовал кадры уничтожения десанта ВСУ «Палычем»

Telegram-канал «Повернутые на войне» опубликовал кадры уничтожения десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью самодельного взрывного устройства «Палыч».

Как сообщается, десант ВСУ пытался высадиться на одном из островов реки Днепр, но был уничтожен в лодке. «СВУ "Палыч" — мое почтение создателю», — отметили авторы канала.

Ранее российский боец с позывным Малой сообщил, что военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили в Херсонской области у села Днепряны две десантные лодки ВСУ. По его словам, украинские экипажи пытались высадиться на стороне населенного пункта, но российские военные не дали им этого сделать и открыли огонь из автоматических гранатометов (АГС) и минометов.

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      Валентин Карант
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