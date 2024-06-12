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07:16, 12 июня 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ в Херсонской области

Боец Малой: группировка «Днепр» уничтожила две десантные лодки ВСУ у Днепрян

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили в Херсонской области у села Днепряны две десантные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным Малой, передает РИА Новости.

По его словам, украинские экипажи пытались высадиться на стороне населенного пункта, но российские военные не дали им этого сделать и открыли огонь из автоматических гранатометов (АГС) и минометов.

Боец добавил, что десант ВСУ был полностью уничтожен, противник понес потери личного состава приблизительно в количестве взвода.

Ранее Малой рассказал, что военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии.

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      Марина Совина
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