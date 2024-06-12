Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ в Херсонской области

Боец Малой: группировка «Днепр» уничтожила две десантные лодки ВСУ у Днепрян

Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили в Херсонской области у села Днепряны две десантные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным Малой, передает РИА Новости.

По его словам, украинские экипажи пытались высадиться на стороне населенного пункта, но российские военные не дали им этого сделать и открыли огонь из автоматических гранатометов (АГС) и минометов.

Боец добавил, что десант ВСУ был полностью уничтожен, противник понес потери личного состава приблизительно в количестве взвода.

Ранее Малой рассказал, что военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии.

