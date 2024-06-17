Призывавшего к экстремизму в колонии заключенному мигранту увеличили срок

В Томске суд дал мигранту 11 лет колонии за призывы к экстремизму в колонии

2-й Восточный окружной военный суд приговорил заключенного гражданина Узбекистана Сухроба Иззатова, призывавшего к экстремизму, к 11 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что Иззатов отбывал срок за разбой в колонии Томской области. Он был враждебно настроен к русским заключенным и заключенным, не исповедующим ислам, потому сделал листовки с текстом, в которых призывал к экстремисткой деятельности по отношению к ним. Эти листовки заключенный размещал в помещениях общего пользования.

Также известно, что Иззатов является сторонником запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». В разговорах с другими заключенными он пропагандировал и оправдывал деятельность организации, а также склонял к участию в ней.

Первые три года Иззатов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его также лишили права на три года организовывать публичные массовые мероприятия и участвовать в них.