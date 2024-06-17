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12:17, 17 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта дата рассмотрения дела арестованной за помощь ВСУ американки

Суд рассмотрит дело арестованной за помощь ВСУ американки Карелиной 20 июня

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела американки Ксении Карелиной, арестованной за финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), 20 июня. Такую дату раскрывает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда.

Заседание состоится в 11:00 по местному времени. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

Сейчас Карелина находится в СИЗО по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. В отношении нее возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По версии следствия, 33-летняя жительница Лос-Анджелеса отправляла деньги на покупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для украинской армии. Она была задержана 20 февраля сотрудниками ФСБ.

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      Олеся Мицкевич
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