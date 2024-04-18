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14:14, 18 апреля 2024Силовые структуры

Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО

Суд оставил под стражей американку, задержанную на Урале за финансирование ВСУ

Свердловский областной суд вновь отказался выпускать из российского СИЗО американку Ксению Карелину, арестованную за финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Судья оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений, а жалобу на арест без удовлетворения. Женщина пробудет под стражей до 5 июля.

В феврале тот же суд рассматривал первую жалобу на арест Карелиной и также решил оставить женщину в СИЗО.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса 20 февраля. По данным ведомства, задержанная отправляла деньги на покупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для украинской армии. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене.

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      Олеся Мицкевич
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