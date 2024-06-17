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11:24, 17 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта дата рассмотрения ходатайства о продлении ареста замглавы Минобороны Иванова

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста замглавы Минобороны Иванова 20 июня

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

20 июня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание по этому вопросу начнется в 14:00 мск, рассказали агентству в правоохранительных органах.

Следователи хотят продлить меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца. Сторона обвинения подала ходатайство в Басманный суд 14 июня.

Замглавы Минобороны России задержали на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

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