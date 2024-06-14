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17:45, 14 июня 2024Силовые структуры

Следствие попросило продлить арест замглавы Минобороны Иванова

СК просит Басманный суд продлить срок ареста замглавы Минобороны России Иванова

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Следственный комитет (СК) России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу замглавы Минобороны России Тимуру Иванову, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

В поступивших материалах следователь просит продлить срок ареста военного. Дата слушаний по ходатайству СК еще не назначена.

13 июня сообщалось, что находящийся в СИЗО «Лефортово» Иванов может переписываться с семьей с помощью «Почты России» и получать посылки с маркетплейса. Он содержится в двухместной камере, оборудованной телевизором и холодильником. Однако ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о возможности получении посылок с маркетплейса.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

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      Любовь Ширижик
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