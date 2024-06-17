Россияне объяснили желание работать в офисе

«Работа.ру»: 44 процента россиян хотят работать в офисе из-за живого общения

Самой популярной причиной, почему россияне предпочитают работать в офисе, стало живое общение и взаимодействие с коллегами. Такой ответ дали 44 процента участников исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», сообщают «Известия».

Чаще всего свое желание работать в офисе так объясняли респонденты в возрасте от 30 до 34 лет — 63 процента. На втором месте по важности опрошенные указали возможность быстро решать рабочие проблемы благодаря прямой коммуникации (43 процента), наиболее часто такой ответ встречался у возрастной группы от 30 до 35 лет (49 процентов).

Кроме того, россияне указывали среди преимуществ офисной работы профессиональную атмосферу и возможность научиться чему-то у коллег (36 процентов), возможность разделять личную жизнь и работу, а также создание рабочего настроя (34 процента). Еще 32 процента считают, что из офиса проще контролировать рабочие вопросы, а 31 процент хотят работать там из-за комфортной обстановки, созданной работодателем.

Чуть менее четверти респондентов (24 процента) отметили лучшую организацию рабочего времени, а 12 процентам нравится участие в корпоративных мероприятиях. Только 28 процентов участников опроса не работают в офисе, и лишь 12 процентов считают, что в такой работе нет никаких преимуществ.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» из всех российских регионов.

Ранее сообщалось, что доля компаний в России с наличием дистанционного формата работы снизилась на 10 процентных пунктов (п.п.) и опустилась до уровня в 32 процента. При этом компании из Москвы и Санкт-Петербурга нанимают сотрудников на дистанционную работу чаще, чем в других регионах — 30 и 28 против 34 процентов.