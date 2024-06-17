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09:12, 17 июня 2024Экономика

В России снизилось число компаний с дистанционными работниками

«Ъ»: доля российских компаний с удаленными работниками снизилась до 32 %

Фото: Jan Baborák / Unsplash

Доля компаний в России с наличием дистанционного формата работы снизилась на 10 процентных пунктов (п.п.) и опустилась до уровня в 32 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса аналитиков рекрутингового портала SuperJob.

В исследовании приняли участие в общей сложности более 1 тысячи менеджеров по персоналу и других сотрудников кадровых служб. По его итогам выяснилось, что тренд на сокращение удаленных рабочих мест в России продолжился. При этом компании из Москвы и Санкт-Петербурга нанимают сотрудников на дистанционную работу чаще, чем в других регионах — 30 и 28 против 34 процентов.

В то же время удаленный формат работы в стране в целом является довольно непопулярным. Так, в семи из десяти компаний доля подобных сотрудников от общей численности штата составляет менее 10 процентов. При этом работодатели предпочитают отправлять на удаленку в основном программистов, менеджеров по продажам и сотрудников финансовых отделов. Реже других на дистанционке оставляют сотрудников закупочных департаментов и работников, занимающихся маркетингом и документооборотом.

Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая заявила, что в 2023 году сотрудники, работающие в офисе, могли рассчитывать на зарплату на 10 тысяч рублей больше в сравнении с удаленщиками. При этом дистанционка и гибридный график, по ее словам, в прошлом году вошли в список базовых требований соискателей для представителей основной массы офисных профессий.

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      Анатолий Акулов
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