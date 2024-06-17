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20:20, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование экс-сожительницы и расправу над ее парнем

В Тамбове мужчина убил парня экс-сожительницы, изнасиловал ее и получил 17 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тамбове суд приговорил 36-летнего жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование бывшей сожительницы и расправу над ее знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что мужчина тайно установил GPS-трекер на машину экс-сожительницы и стал отслеживать ее перемещения. Ночью 22 сентября 2022 год он приехал к дачному дому, где женщина была с другим мужчиной, и на почве ревности несколько раз выстрелил ему в голову и грудную клетку из пневматической винтовки. 27-летний потерпевший не выжил.

После этого он завел женщину в дом, где избил и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, подсудимый вывез тело мужчины в лес и сжег. Разыскивать потерпевшего родственники стали на следующий день. Обстоятельства его исчезновения полицейские установили по горячим следам.

Ранее сообщалось, что россиянин до смерти избил невесту и сдался наутро полиции.

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      Илона Палей
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