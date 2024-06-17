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17:45, 17 июня 2024Ценности

Российский хирург объяснил выход Жанны Агузаровой в свет с нарисованным глазом

Хирург Володченков: Жанна Агузарова столкнулась с осложнениями после RF-лифтинга

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзоре по Москве и Московской области Иван Володченков объяснил выход экс-вокалистки группы «Браво» Жанны Агузаровой в свет с нарисованным глазом. Соответствующий комментарий публикует KP.RU.

61-летняя певица привлекла внимание публики, когда она появилась на премии «Муз-ТВ». Она предстала перед камерами в черной куртке и брюках, оформленных прозрачными штанинами. При этом она повязала на шею пестрый шарф, надела разноцветные туфли с открытым носом и солнцезащитные очки. Однако, как отмечают журналисты, когда они подошли к артистке ближе, то смогли разглядеть под аксессуаром заклеенный пластырем левый глаз.

По словам Володченкова, так называемые стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи. В связи с этим он предположил, что Агузарова столкнулась с осложнениями после проведения неудачного RF-лифтинга, лазерного омоложения или блефаропластики.

Кроме того, медик отметил другие изменения во внешности знаменитости. Так, по его мнению, звезда прибегла к подтяжке средней трети лица и филлерам, которые были введены в губы.

Ранее российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) ответила заподозрившим ее в ринопластике фанатам.

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      Карина Черных
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