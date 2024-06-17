Ростовский муфтий рассказал диалоге с захватившими заложников в СИЗО

Муфтий Абусупьянов: договариваться с захватившими заложников в СИЗО — бесполезно

Договариваться с террористами, которые захватили заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, было бесполезно. Об этом заявил главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Утром мне позвонили, рассказали, что произошло. Я туда приехал, зашел. Страха у меня не было, я был зол на них, что они в праздничный день, прикрываясь религией, такое творят», — вспомнил священнослужитель.

Он рассказал, что прошел на территорию колонии. Там к нему вышли трое заключенных с заложником. Муфтий дал им понять, что он пришел как имам, чтобы спасти их от самих себя и попросил отпустить людей. Однако говорить с ними было бесполезно, отметил он.

«У них вещи были собраны в дорожные сумки, они собирались и надеялись, что им дадут машину и они смогут выехать на свободу», — добавил Абусупьянов.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Позднее спецназ провел штурм изолятора. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого.

По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом. Находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО освобождены и не пострадали.