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09:45, 17 июня 2024Силовые структуры

Семья россиян сгорела из-за халатности полицейского

В Туве суд вынес приговор полицейскому за халатность, из-за которой убили двоих

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Тыва суд вынес приговор 37-летнему сотруднику полиции, из-за халатности которого сгорела семья из пяти человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Подсудимый отделался условным наказанием сроком в три года. Суд запретил ему работать в правоохранительной сфере.

Осужденный был помощником оперативного дежурного в отделе полиции Кызыла. В октябре 2022 года ночью он принял вызов от местной жительницы, которая просила о помощи. Ее пьяный зять угрожал жене и детям. Однако полицейский проигнорировал сообщение женщины, не отправил к месту происшествия наряд. В результате дебошир поджег дом со своей семьей. Двое человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, сгорели, еще трое сумели спастись из огня.

Ранее 17 июня сообщалось, что в Хабаровском крае суд приговорил к 16 годам лишения свободы 51-летнего местного жителя, расправившегося с сожительницей. Он в ходе конфликта облил ее горючей жидкостью и поджег. Врачи не смогли спасти женщину.

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      Любовь Ширижик
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