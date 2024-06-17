Штаб Байдена обозвал Трампа преступником

Штаб Байдена опубликовал предвыборный ролик, где Трамп назван преступником

Избирательный штаб нынешнего американского лидера Джо Байдена опубликовал предвыборный ролик, где кандидат в президенты США Дональд Трамп открыто назван преступником. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале штаба Байдена.

В промо сделан акцент на идущие судебные процессы в отношении Трампа, которого присяжные признали виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. При этом на контрасте подчеркивается стремление Байдена заботиться об американских семьях и бороться за доступную медицину в США.

Ранее Трамп заявил, что будет в праве преследовать Байдена в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.