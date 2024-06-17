Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 17 июня 2024Мир

Штаб Байдена обозвал Трампа преступником

Штаб Байдена опубликовал предвыборный ролик, где Трамп назван преступником

Избирательный штаб нынешнего американского лидера Джо Байдена опубликовал предвыборный ролик, где кандидат в президенты США Дональд Трамп открыто назван преступником. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале штаба Байдена.

В промо сделан акцент на идущие судебные процессы в отношении Трампа, которого присяжные признали виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. При этом на контрасте подчеркивается стремление Байдена заботиться об американских семьях и бороться за доступную медицину в США.

Ранее Трамп заявил, что будет в праве преследовать Байдена в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Третья ракетка мира из Белоруссии пропустит Олимпиаду-2024

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Китайцы бросились покупать палатки и косметику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше