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19:19, 17 июня 2024Экономика

Синоптик предрек возвращение июньской погоды в Москву

Синоптик Шувалов: в начале этой недели в столицу вернется июньская погода

Фото: Q000024 / PxHere

В начале текущей недели москвичей все еще ждут грозы с дождями, однако уже со среды, 19 июня, в столицу вернется июньская погода. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе мы попрощаемся с июльской погодой и все-таки вернемся в июньскую. Первые два дня, в понедельник и вторник, прогнозируются дожди с грозами, местами шквалистое усиление ветра до 15–17 м/c. Температура воздуха днем в пределах плюс 22-23 градусов», — сообщил синоптик.

По его словам, погодные изменения связаны с уходом из региона южного циклона. В среду температура воздуха составит плюс 25-27 градусов. При этом в четверг, 20 июня, в Москву придет западный циклон, который принесет с собой дожди и снижение температуры до 22-23 градусов.

В пятницу, 21 июня, жители столицы смогут отдохнуть от постоянных осадков. В этот день воздух прогреется до 20-22 градусов.

Прежде синоптик Татьяна Позднякова заявила о том, что в Москву пришло редкое погодное явление. Речь идет об аномально теплой для середины июня ночи, которую специалист назвала тропической.

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      Наталья Анисеева
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